Суд изъял имущество семьи экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежавшего бывшему заместителю главы Федерального дорожного агентства Андрею Самарьянову и его родственникам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Решение суда затронуло активы самого Самарьянова, а также его бывшей супруги, матери, сестры и зятя. В перечень изъятого имущества вошли четыре автомобиля марок BMW, Audi и Mercedes, пять квартир, пять долей в нежилых помещениях и семь машино-мест в Петербурге, участок с жилым домом в Ленинградской области, а также квартира и два машино-места в Москве.

Иск изначально подала Генпрокуратура в ноябре 2025 года. В надзорном ведомстве указали, что бывший чиновник и его близкие приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму, существенно превышающую их официальные доходы. В суде отметили, что Самарьянов с 2006 года занимал публично значимые должности, связанные с повышенными коррупционными рисками.

Согласно материалам дела, совокупный доход экс-замглавы Росавтодора и членов его семьи за период с 2009 по 2023 год составил 60,1 млн рублей, тогда как стоимость приобретенного имущества превышала 250 млн рублей, а по текущей рыночной оценке достигала порядка 430 млн рублей.

Прокуроры также установили, что до назначения Самарьянова в 2012 году на руководящую должность в Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга значительного имущества у него и его близких не было. Его мать владела двумя квартирами в Петербурге, тогда как остальные члены семьи недвижимостью не располагали.

Андрея Самарьянова освободили от должности заместителя руководителя Росавтодора распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина 20 октября 2025 года. Этот пост он занимал с августа 2021 года.