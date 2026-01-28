В Египте пропали российские туристы

Двое российских туристов перестали выходить на связь во время самостоятельного путешествия по Египту. Об этом сообщил отец одного из них.

Туристы, прибывшие из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, не выходят на связь уже третьи сутки.

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января», — рассказал Павел Ревенко РИА Новости.

По информации отца одного из туристов, последний раз его сын был в сети в городе 6 октября, расположенном к западу от Каира.

Молодые люди должны были вернуться в Россию спустя шесть дней после прибытия в Египет, однако на обратный рейс авиакомпании Red Sea Airlines они не явились. Туристы самостоятельно отправились на автобусе из курортного Шарм-эш-Шейха в столицу Египта. Последняя информация от них подтверждала, что они благополучно добрались до места назначения и разместились в гостинице.