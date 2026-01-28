Российский налоговик пошла на должностное преступление ради поездки в Турцию

В Смоленске сотруднице федеральной налоговой службы (ФНС) дали два с половиной года колонии по уголовному делу о получении взятки. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает ТАСС.

Как установил суд, чиновница консультировала коммерсанта о схемах ухода от уплаты налогов и о том, как незаконно возмещать НДС через подконтрольные компании. В качестве взятки за покровительство бизнесмен оплатил для нее туристическую путевку в Турцию стоимостью свыше 180 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года сообщалось, что российская блогерша оформила банкротство для ухода от уплаты налогов.