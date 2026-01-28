Мосгорсуд продлил содержание под стражей экс-владельца банка "Югра" Хотина

Мосгорсуд продлил арест бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества и растрате. Он пробудет в СИЗО как минимум до 9 марта. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© t.me/moscowcourts

— Московский городской суд 28 января 2026 года оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей до 9 марта 2026 года в отношении Хотина Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому уголовному делу еще в апреле прошлого года. Тогда Хотина заключили под стражу на два месяца. Позднее стало известно, что прокурор настаивал на продлении ареста фигуранту. Гособвинитель объяснил это тем, что необходимо проанализировать финансово-хозяйственную деятельность более 700 юридических лиц. Обвиняемому инкриминируется хищение нефтепродуктов на сумму около 60 миллиардов рублей.

Хотин уже имеет один тюремный срок. В марте прошлого года его осудили на девять лет по делу о многомиллиардной растрате. Как ему удалось разорить крупнейший банк России — в материале «Вечерней Москвы».