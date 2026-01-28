Названа причина пожара на калужском автозаводе

Причиной пожара на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могло стать короткое замыкание, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве пояснили, что замыкание, вероятно, произошло при аварийном режиме работы электрооборудования. Возгорание случилось в цеху по переработке пенопласта, площадь объекта составляет четыре тысячи квадратных метров.

Пожарные прибыли к месту ЧП в 12:05, персонал предприятия был эвакуирован. В тушении были задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг, его полностью потушили менее чем за два часа - в 13:40. В МЧС уточнили, что очаг был на площади 300 квадратных метров с задымлением над кровлей по всей площади и дымом из вентиляционных каналов. Погибших и пострадавших нет.

По данным губернатора Владислава Шапши, производственный процесс на заводе не нарушен.

В 2007-2022 годах на этой площадке выпускали машины Volkswagen. Производство остановилось из-за санкций. В 2024 году туда пришел "АГР Холдинг", который выпускает бренд Tenet.