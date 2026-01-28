Мертвую 11-летнюю девочку обнаружили в детском бассейне отеля

На Канарских островах во время купания в детском бассейне погибла девочка из Великобритании. Инцидент произошел в августе 2025 года. Об этом пишет The Sun.

© Московский Комсомолец

Не умевший плавать 11-летний ребенок, по информации источника издания, поскользнулся и вдохнул воду на глубине 60 сантиметров.

Трагедия случилась в отеле, где девочка отдыхала с родителями. Через 10 минут после начала купания ее обнаружили без сознания.

Ребенок скончался в реанимации на следующий день от тяжелой гипоксии мозга.

Ранее сообщалось, что тело 41-летнего гражданина России нашли в отеле курортного города Убуд на индонезийском острове Бали.