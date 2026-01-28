В Куршевеле загорелся скандальный бутик Rendez-Vous

В Куршевеле произошел пожар в здании бутика Rendez-Vous, где в начале января состоялся скандальный корпоратив с российскими звездами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, пожар начался на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes. Локализовать возгорание быстро не получилось — появилась угроза, что пламя может перекинуться на соседний отель. Причина возгорания пока не установлена.

Из горящего здания были эвакуированы более 260 человек, а над тушением работали более 140 пожарных. При этом четверо спасателей получили легкие травмы.

Напомним, что в загоревшемся здании находится бутик российской сети «Рандеву» — в январе там состоялся скандальный VIP-корпоратив с российскими звездами, организацией которого занимался французский бутик Rendez-Vous.