Бастрыкин возбудил дело против бывшего судьи Сочи

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, полномочия которого были досрочно прекращены, по семи эпизодам преступлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что высшая квалификационная коллегия судей согласилась с представлением Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи Валерия Слуки.

Полномочия судьи были прекращены досрочно в феврале 2023 года по решению краевой квалификационной коллегии судей после проверки, выявившей систематические нарушения.

Слуке инкриминировали ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения).

«Председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ, в отношении судьи Центрального районного суда города Сочи Валерия Слуки, полномочия которого досрочно прекращены», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука, превышая полномочия, необоснованно принял к производству иски граждан.

В ведомстве уточнили, что экс-судья, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

В СК резюмировали, что апелляционная инстанция отменила решения судьи Слуки, приняла новые решения об отказе в удовлетворении исков. Земельные участки были возвращены в муниципальную собственность.