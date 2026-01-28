СК попросит арестовать мужчину, пытавшегося зарезать жену и сына в Москве

Следователи будут просить суд арестовать мужчину, пытавшегося убить жену и сына в квартире дома в Линейном проезде в Москве. Фигурант ранил женщину и ребенка ножом. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Сегодня (28 января — прим. «ВМ») следствие ходатайствует перед Коптевским районным судом города Москвы об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители допросили мужчину, он признался в преступлении и сообщил, что сожалеет о произошедшем. Обвиняемый пояснил, что пошел на преступление из-за ссоры с близкими на фоне его регулярного пьянства.

Злоумышленник напал на супругу и сына-подростка 26 января. Он восемь раз ударил ножом ребенка. Мужчина также четырежды вонзил лезвие в жену. Потерпевших доставили в медучреждение. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело. Мужчину проверят на вменяемость. «Вечерняя Москва» в отдельном материале собрала подробности этого происшествия.