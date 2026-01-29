Трем подросткам вменяют групповое насилие и разбой: дело направлено в суд

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет. Им предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, включая разбой и насильственные действия сексуального характера. Об этом информирует Следком России.

© Московский Комсомолец

Согласно версии следствия, самым серьёзным инцидентом стало нападение в ночь на 18 декабря 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подростки избили на улице Театральной 16-летнюю девушку и 18-летнего юношу, совершили над ними насильственные действия, угрожали ножом и похитили телефоны с деньгами.

Кроме того, в октябре и декабре двое из обвиняемых совершили несколько краж с проникновением в помещения калининградских предпринимателей, похитив имущество на сумму свыше 160 тысяч рублей. Также они напали на своего 16-летнего знакомого, угрожая ему ножом, и похитили телефон стоимостью более 75 тысяч рублей.

На время следствия все трое фигурантов заключены под стражу. В рамках расследования проведен полный комплекс экспертиз и следственных действий, собравших достаточные доказательства. Следователи также указали на недостаточность профилактической работы с подростками, ранее замеченными в правонарушениях, что привело к дисциплинарным взысканиям для ряда полицейских.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.