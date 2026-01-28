СК раскрыл многолетнюю коррупционную схему в вагонном хозяйстве РЖД

Многолетнюю коррупционную схему в вагонном хозяйстве РЖД раскрыли следователи. Организованная группа, действовавшая по всей стране, собирала взятки с ремонтных предприятий, «рисуя» им высокие показатели и скрывая брак в работе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Правоохранительное ведомство возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» и их сообщников из коммерческих организаций. По версии следствия, они входили в состав организованной преступной группы.

Отмечается, что с июня 2020 года руководители отдела сохранности вагонного парка создали систему для регулярного получения взяток. Деньги поступали от вагоноремонтных предприятий из более чем 40 регионов России.

За взятки чиновники искусственно завышали компаниям рейтинги безотказной работы, а также скрывали информацию о некачественном ремонте, изготовлении и модернизации грузовых вагонов. Для этого в официальные отчётные данные вносились изменения на основе поддельных документов от предприятий.

Для связи с руководством ремонтных компаний и сбора денег организаторы привлекли посредников. Средства выводились через банковские счета родственников участников группы, погашение их кредитов и оплату дорогих покупок.

Общая сумма полученных взяток, по предварительным данным, составила не менее 19 млн рублей. К деятельности преступной группы, по информации СКР, причастны не менее 52 человек.

«Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», говорится в сообщении СК РФ.

В рамках расследования следователи совместно с оперативниками ФСБ и МВД провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также на предприятиях в восьми федеральных округах. Часть подозреваемых уже задержана.