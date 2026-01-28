Пропавший турист был найден мертвым после падения со скалы

Пропавший британский турист был найден мёртвым на австралийском пляже после падения со скалы. 23-летний гражданин Соединённого Королевства считался пропавшим без вести почти неделю.

Австралийская полиция была вызвана на пляж Билли в Ла-Корунье после того, как появились сообщения о том, что на берег выбросило тело.

Представитель полиции заявил, что «тело было официально опознано, и оно принадлежит пропавшему 23-летнему гражданину Великобритании».

Британец числился пропавшим без вести почти неделю после падения со скалы 18 января. После инцидента в 18:40 на пляж Мистери-Бэй в Новом Южном Уэльсе были вызваны экстренные службы.

Морские спасатели Нового Южного Уэльса, добровольцы спасательной службы SES VRA и полиция обыскали воду после исчезновения молодого мужчины, однако его так и не обнаружили. На прошлой неделе поиски были свёрнуты.

Старший инспектор Шейн Джессеп из полицейского округа Южного побережья уточнил: «Он не был рыбаком-скалолазом, это был мужчина, который осматривал достопримечательности и, похоже, попал в беду и поскользнулся на камнях».

Трагедия произошла всего через несколько недель после того, как австрийка чудом избежала смерти, поскользнувшись на крутом уступе во время восхождения в популярном туристическом месте недалеко от Мельбурна.

27 декабря 31-летняя женщина упала со скалы в бухте Бушрангерс, недалеко от полуострова Морнингтон. На место происшествия прибыли спасательные службы, которые обнаружили её в воде, несчастная захлёбывалась и теряла сознание.

Спасатели перенесли её на носилках на возвышенность, чтобы избежать прилива. Молодая туристка была доставлена по воздуху в больницу Альфреда в Мельбурне с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Судя по её состоянию, она получила травмы головы, а также травмы бедра и запястья. Отмечено, что туристка, как полагают, взбиралась на Слоновью скалу высотой около 12 метров, но упала. К скале нет как таковых троп, а сорваться женщина могла, наступив на незакреплённые камни. Добираться до места происшествия было опасно и спасательным бригадам.