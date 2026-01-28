Дети спали на полу в грязи: правоохранителей шокировало увиденное в квартире

Двух детей из квартиры в городе Шарыпово Красноярского края полицейские поместили в соцучреждение из-за угрозы их жизни и здоровью, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что в полицию обратилась мать четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика и заявила, что ее муж ведет себя агрессивно и находится в состоянии опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники ОВД и увидели квартиру, погрязшую в антисанитарии – там было и большое количество животных, отходы их жизнедеятельности, а также грязь.

- Дети спали в куче вещей на полу и на грязной кровати без постельных принадлежностей, а в холодильнике не было продуктов питания, - говорится в сообщении.

В отношении родителей начата проверка, а детей вместе с мамой поместили в специализированное учреждение. На данный момент решается вопрос о составлении протокола в отношении главы семейства по статье о побоях.