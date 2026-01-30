Число жертв снежной бури в США возросло

Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к гибели 85 человек, причем почти половина трагических случаев зафиксирована в южных штатах, где редко бывают морозы.

Число погибших в результате сильной снежной бури в США достигло 85, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По данным властей штатов, стихия унесла жизни людей в разных регионах, при этом накануне речь шла о 73 погибших.

Большая часть смертей зафиксирована в южных штатах – Теннесси, Миссисипи и Луизиане, которые редко сталкиваются с настолько суровыми зимними условиями. Жители этих штатов оказались не готовы к экстремальной погоде, что усугубило последствия бури.

Причинами гибели людей, среди прочего, стали переохлаждение, отравление угарным газом, а также дорожные происшествия с участием автомобилей, саней и снегоуборочных машин. Власти продолжают подсчёт жертв и устраняют последствия непогоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

Между тем наканунеп в Японии число погибших от снегопадов достигло 14 человек.