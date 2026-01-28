Россиянка отпраздновала освобождение из колонии новым убийством

52-летняя жительница Омска вышла из колонии и решила это отпраздновать, но все закончилось убийством и новым сроком. Подробности сообщили в прокуратуре Омской области.

© Роман Соколов/ТАСС

По данным надзорного ведомства, летом прошлого года ранее неоднократно судимая женщина праздновала освобождение из колонии, где отбыла срок за кражу, когда завязался конфликт с малознакомым 60-летним мужчиной в коридоре общежития.

В итоге после словесной перепалки женщина ударила оппонента ножом в живот, и пострадавший умер на месте происшествия. При этом, в прокуратуре уточнили, что жительница Омска ранее также отбывала наказание и за совершение убийства.

В суде обвиняемая заявила, что сосед мешал ей отдыхать и громко стучал в соседнюю дверь, и именно по этой причине завязался конфликт. В итоге суд назначил обвиняемой срок в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.