Директор российской школы объяснил избиение дочери погибшего бойца СВО

Директор школы в Ростовской области, где произошел конфликт между учениками седьмого класса, изложил официальную позицию администрации по данному поводу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» после случая буллинга в школе станицы Ольгинской Аксайского района, где одноклассник напал на 12-летнюю девочку, которую систематически травят из-за гибели ее отца на СВО.

Руководитель учебного заведения Михаил Воробьев в беседе с «Блокнот Ростов» заявил, что причиной конфликта стали публичные оскорбления со стороны девочки в адрес одноклассника с использованием нецензурной лексики.

По словам директора, именно это и спровоцировало мальчика на агрессивные действия. Девочка после случившегося в медицинские учреждения не обращалась, но ее мать подала заявление в полицию, в связи с чем была инициирована проверка.

На школьном совете профилактики уже рассмотрели ситуацию. Также на текущей неделе запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Занятия продолжают посещать оба участника конфликта.

Директор добавил, что мальчик о содеянном сожалеет, а острых проблем сейчас в школе нет.

По словам Воробьева, после избиения девочка с улыбкой заявила, что чувствует себя хорошо, готова продолжать обучение и претензий не высказывает.

Мать девочки утверждает, что дочь 22 января умышленно ударил о дверной косяк один из учеников. От удара школьница упала и потеряла сознание. Женщина заявляет, что руководство учебного заведения с ней не связывалось.