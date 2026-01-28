Владельцы ночного клуба обвинили в пожаре погибшую официантку

Владельцы швейцарского курортного бара, где в новогоднем пожаре погибли 40 человек, обвинили в произошедшем свою официантку, которая на последних фотографиях с праздника держала в руках две горящие бутылки шампанского.

49-летний Жак Моретти и его жена, 40-летняя Джессика Моретти, предстали перед судом на прошлой неделе по поводу трагического происшествия в ночном клубе Le Constellation в швейцарском Кран-Монтане.

Они заявили, что "дело не в нас, а в других", когда их спросили о причине возгорания в баре, сообщает французская газета Le Parisien. Пара, обвиненная в "убийстве, травмах и поджоге по неосторожности", переложила ответственность за пожар на свою погибшую официантку, 24-летнюю Сиане Панине. Моретти рассказал прокурорам, что Панине, одетая в черный мотоциклетный шлем, забралась на плечи коллеги, держа в руках две бутылки шампанского с пиротехническими свечами, известными как "волшебные фонтаны".

"Я не запрещал ей это делать, - признался он. - Я не давал никаких инструкций по безопасности. Мы не видели опасности. Сиане получала удовольствие от этого. Это было шоу, она любила выступать".

Джессика Моретти рассказала прокурорам, что молодая официантка "любила поджигать эти бутылки, и делала это по собственной воле".

"Если бы я подумала о малейшем риске, я бы запретила это, - сказала она. - За 10 лет ведения бизнеса я никогда не думала, что это может быть опасно".

Однако семья Панине сообщила, что их дочка не должна была работать на шоу в ту ночь, а была отправлена Моретти из ресторана в ночной клуб, сообщает газета Standard. Родные погибшей утверждают, что владельцы сказали ей оставаться на первом этаже, приветствовать гостей и направлять их к столам с бронью за 1240 долларов на человека. Официантка жаловалась семье на то, что ее заставляют работать долгие часы без перерывов и она чувствует себя истощенной как физически, так и морально. Вечером Джессика Моретти якобы сказала Панине "создать атмосферу", надев аварийный шлем, сообщает газета. Выжившие свидетели и семья официантки решительно отрицают обвинения, утверждая, что Джессика Моретти, управляющая той ночной вечеринкой, сама поручила Панине выполнить трюк с помощью бутылок и шлема, а доверчивая и исполнительная девушка согласилась сделать это.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в субботу выразила возмущение от имени правительства и всей страны после освобождения Жака Моретти под залог. ЧП унесло жизни шести итальянцев, десятки были ранены. Мелони и глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни "поручили итальянскому послу в Швейцарии немедленно связаться с генеральным прокурором кантона Вале Беатрис Пийлу, чтобы выразить "возмущение правительства и Италии" по поводу решения швейцарской системы правосудия освободить Моретти под залог в 200 тысяч швейцарских франков (около 215 тысяч евро).