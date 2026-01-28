Суд в Москве начал рассмотрение дела о хищении динамовцем 30 миллионов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского. Его обвиняют в хищении 30 миллионов рублей. Об этом в среду, 28 января, сообщила газета «Коммерсантъ».

© Вечерняя Москва

— Замоскворецкий суд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 66-летнего Владимира Михалевского. Бывший спортивный функционер обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — говорится в материале.

Михалевский взял деньги в займ у собственника Банка развития русской сети интернет (РСИ) Беллы Захарян, с которой был хорошо знаком. Он сообщил женщине, что средства ему нужны на развитие собственного бизнеса. Однако на самом деле фигурант рассчитался деньгами с другими кредиторами. Михалевский должен был вернуть деньги Захарян до 1 марта 2016 года, но не отдал долг в полном объеме и вместе с женой скрылся за границу.

В октябре 2018-го его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Михалевского поймали в Испании спустя год и два месяца. Впоследствии его экстрадировали на родину.