Пожар на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге ликвидирован

Пожар на заводе в Калуге, где собирают кроссоверы Tenet (Chery), полностью ликвидирован. Как сообщили в экстренных службах, все сотрудники были своевременно эвакуированы из горящих цехов, никто из людей не пострадал, повреждения техники также не зафиксированы, сообщает Mash.

Как отмечается, последняя плановая проверка пожарной безопасности на предприятии, которое ранее принадлежало Volkswagen, проводилась в 2024 году и не выявила нарушений. Профилактические мероприятия от МЧС также проходили в том же году.

О пожаре стало известно сегодня во второй половине дня. В ГУ МЧС по региону сообщали о тушении двух очагов пожара, площадь которых составляет 100 и 200 квадратных метров.

Как писали Telegram-каналы, предположительно, горел пенопласт, который применяли для внутренней отделки здания. В результате происшествия никто не пострадал. На заводе производили автомобили российской марки Tenet (Chery).

Сегодня также сообщалось, что в Подмосковье горело производственное здание площадью 3750 кв. м в деревне Духанино. На месте работали 47 специалистов и 16 единиц техники.