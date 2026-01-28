На бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге произошло возгорание, передает РИА Новости.

В ГУ МЧС по региону сообщили о тушении двух очагов пожара, площадь которых составляет 100 и 200 квадратных метров.

Как пишут Telegram-каналы, предположительно, горит пенопласт, который применяли для внутренней отделки здания. В результате происшествия никто не пострадал. На заводе производили автомобили российской марки Tenet (Chery).

В частности, Mash сообщает, что в кузовном цехе произошло возгорание пластика, которое быстро охватило пенопласт, применявшийся для внутренней отделки здания.

