Собака отравилась неизвестным веществом в розовом снегу в Красногорске

Жители жилого комплекса «Ильинские луга» в Красногорске обнаружили странные розовые пятна на снегу. Некоторые владельцы домашних животных сообщили, что одна собака серьезно пострадала после контакта с неизвестным веществом, которое вызвало раздражение кожи и спровоцировало сильное отравление питомца.

© Вечерняя Москва

В местных чатах сообщили, что животное начало испытывать боли, была зафиксирована серьезная интоксикация организма, включая поражение печени. Врачи ветеринарной клиники подтвердили серьезность состояния животного.

Жители ЖК выразили опасения, что необычный цвет снега вызван намеренным действием догхантеров, использующих токсичные вещества против собак. Подобные случаи фиксируются регулярно, вызывая тревогу среди владельцев четвероногих друзей.

— Действия догхантеров не должны оставаться безнаказанными. Им грозит уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Она предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет, особенно если деяние совершено из хулиганских побуждений, с применением садистских методов или в присутствии детей, — прокомментировал ситуацию юрист из Красногорска Сергей Малоземов.

Подтверждения причастности догхантеров пока нет, однако специалисты рекомендуют проявлять осторожность во время прогулок с домашними любимцами и внимательно следить за поведением питомцев вблизи подозрительных объектов, сообщает Regions.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил владельцев собак о повышенных рисках для питомцев в зимний сезон, особенно во время новогодних праздников. Основные угрозы связаны с пищевыми остатками, реакцией гостей и воздействием вредных веществ на улице.