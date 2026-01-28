В «Бутырке» пресекли суицид заключенного

Мужчина, заключенный в московский СИЗО № 2, более известный как «Бутырка», пытался наложить на себя руки. Об этом в среду, 28 января, сообщил «МК».

© Вечерняя Москва

— Заключенный попытался покончить с собой в СИЗО № 2, более известном как «Бутырка», — говорится в материале.

Мужчину в возрасте 35 лет нашли в одной из камер 27 января. Его увезли в медучреждение с травами, типичными для суицида. Мужчину задержали в октябре прошлого года в Новой Москве за изнасилование и другое преступление.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Джабраил Аушев* якобы хотел совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Он, по неподтвержденным данным, попробовал уйти из жизни после того, как пробыл под стражей три месяца.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.