В порту в Одесской области вспыхнул пожар

Пожар возник в порту в Одесской области на юго-западе Украины, повреждены ангары, локомотив и производственные здания, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер, министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.

В Одесской области в порту разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания, возник пожар, поделился подробностями он.

Кроме того, в ГСЧС Украины сообщили о пожаре на территории Свято-Успенского мужского монастыря, который расположен в Одессе.

"Герани" вывели из строя разведцентры ВСУ у Одессы

Ранее в украинском энергетическом холдинге ДТЭК проинформировали о том, что на одном из подвергшихся атаке энергообъектов Одессы колоссальные разрушения.