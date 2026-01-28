ФСБ: суд дал 14 лет колонии жителю Ярославля за госизмену

В Ярославле мужчина получил 14 лет колонии за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 39-летний местный житель через Telegram установил контакт с одним из представителей украинских спецслужб и по его заданию начал собирать, а затем передавать ему информацию о критически важных инфраструктурных объектах региона.

Ярославский областной суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год.

