Мощное землетрясение произошло в одной стране

На Филиппинах зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,9. О стихийном бедствии в стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 14:48 по местному времени (10:47 по мск). Эпицентр располагался в 30 километрах к юго-западу от города Каламансиг, население которого составляет примерно 13 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Накануне сопоставимое по силе землетрясение было зафиксировано неподалеку от места недавних толчков — в 39 километрах к юго-западу от Каламансига. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,4.