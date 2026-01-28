Разрисовавший подъезд россиянин попал под статью о терроризме

В Кемерово разрисовавший подъезд 18-летний местный житель попал под статью о терроризме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области — Кузбассу.

Молодой человек подозревается по части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

По данным следствия, в феврале 2025 года юноша изрисовал стены подъезда дома, расположенного на проспекте Шахтеров. Там он нанес рисунки и надписи с призывами к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что Второй западный окружной суд приговорил 17-летнего школьника из Курска к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).