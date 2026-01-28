В центре Вильнюса упал зонд с контрабандой

Метеорологический зонд, предположительно, с контрабандными сигаретами упал в центре Вильнюса. Об этом пишет Delfi со ссылкой на правоохранительные органы.

© Газета.Ru

По данным портала, зонд рухнул вечером 27 января недалеко от реки на улице Карейвю. Примерно через час к объекту подъехал автомобиль, и вышедший из него мужчина направился к грузу. По пути он заметил сотрудников полиции и бросился бежать. Мужчина сел в машину и, уезжая с места происшествия, задел стража порядка 2000 года рождения. В статье подчеркивается, что правоохранитель был в форменной одежде.

«Полицейский <...> в медицинское учреждение обращаться не стал», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что ранившему правоохранителя мужчине удалось скрыться с места происшествия. При этом полицейские обнаружили и изъяли 1,5 тыс. пачек сигарет NZ Gold.

27 декабря прошлого года государственная компания Lietuvos Oro Uostai («Аэропорты Литвы») сообщила, что международные воздушные гавани в трех населенных пунктах — Вильнюсе, Каунасе и Паланге — из-за полетов метеорологических зондов с контрабандными сигаретами понесли убытки в размере более €800 тыс. В заявлении уточняется, что деньги потеряли как авиакомпании, так и предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры.

Ранее в Литве метеозонды сорвали посадку трех самолетов.