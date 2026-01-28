В Новосибирской области лиса пыталась прорваться в магазин и искусала женщину за лицо. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел в магазине на улице Ленина в селе Боровом, где находилось большое количество людей. Агрессивная лиса пыталась прорваться в торговую точку — этот момент попал на видео. Предварительно, животное покусало за лицо женщину, когда та пыталась ее погладить.

Лису, представлявшую угрозу, ликвидировали прибывшие на место егеря. Отмечается, что перед Новым годом в селе бешеная лиса уже покусала собаку.

До этого в Тюменской области женщина не выжила после укуса кошки. Оказалось, что ранее эта кошка контактировала в лесу с больным диким животным.

Ранее бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии.