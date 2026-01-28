Ребенок-инвалид заживо сгорел при пожаре в частном доме

Трагедия произошла в городе Минусинске Красноярского края. Пожар унес жизнь ребенка. Погибшим оказался 12-летний мальчик-инвалид. Его 43-летняя мать с ожогами и отравлением продуктами горения была госпитализирована, передает МЧС России.

Возгорание произошло, когда женщина ненадолго вышла из дома за углем. Вернувшись, она попыталась войти в горящее здание, чтобы спасти сына. Но ей не удалось его найти в задымленном помещении.

Женщину из огня вытащил сосед, который также получил ожоги, пытаясь помочь. На месте работали экстренные службы, однако спасти ребенок все равно погиб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Региональная прокуратура и следственные органы проводят проверку для установления всех причин и обстоятельств, приведших к трагедии.

