Жительница Сочи задушила пожилую мать после упреков о плохом уходе за ней

В Хостинском районе Сочи 61-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве матери по части 1 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в минувшую пятницу фигурантка пришла в квартиру к матери по улице Пятигорской.

У них произошла ссора из-за претензий пожилой женщины о ненадлежащем уходе за ней.

В ходе конфликта обвиняемая задушила мать. Узнав о случившемся, родственник подозреваемой обратился в полицию. На место ЧП прибыли правоохранители.

По ходатайству следователя суд арестовал фигурантку. По уголовному делу продолжаются следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз.