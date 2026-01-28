Жительница Сочи задушила пожилую мать после упреков о плохом уходе за ней
В Хостинском районе Сочи 61-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве матери по части 1 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Как выяснилось, в минувшую пятницу фигурантка пришла в квартиру к матери по улице Пятигорской.
У них произошла ссора из-за претензий пожилой женщины о ненадлежащем уходе за ней.
В ходе конфликта обвиняемая задушила мать. Узнав о случившемся, родственник подозреваемой обратился в полицию. На место ЧП прибыли правоохранители.
По ходатайству следователя суд арестовал фигурантку. По уголовному делу продолжаются следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз.