Предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Гусейна Гасанова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей, завершено. Об этом в среду, 28 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы Людмила Нефедова.

— В прокуратуру Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова. Предварительное расследование по делу завершено, — рассказала Нефедова.

Ему заочно предъявили обвинение в легализации денег, приобретенных преступным путем. Сам блогер скрывается от следствия в Дубае. Гасанов пытался обмануть налоговую, продав свою квартиру в Москве стоимостью более 68 миллионов рублей.

Блогера вновь объявили в розыск в ноябре прошлого года. Причиной такого решения стало возбуждение в отношении Гасанова нового уголовного дела. Он продал квартиру своему знакомому риелтору. Фактически обвиняемый переписал на него апартаменты, чтобы жилье не конфисковали. Могут ли у приятелей забрать квартиру и окажется ли знакомый Гасанова соучастником преступления — в отдельном материале «Вечерней Москвы».