Названа причина экстренной посадки самолета Azur Air

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший международный рейс Нячанг — Иркутск совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя (Вьетнам). Причиной незапланированного приземления послужил отказ двигателя. Об этом сообщает Shot.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Причиной экстренной посадки самолёт Azur Air в Ханое, предварительно, стал отказ двигателя», — передают авторы канала.

Экипаж незадолго до посадки подал сигнал бедствия, после чего борт благополучно приземлился в столице Вьетнама. На борту находилось 238 пассажиров.

В Azur Air также подтвердили факт экстренной посадки. Boeing 757-200 выполнял рейс Нячанг — Иркутск. Причем неделей ранее этот же самолет уже экстренно приземлялся, также по причине отказа двигателя. Тогда самолет незапланированно сел в Китае.