Подросток получил семь лет колонии за подготовку поджога здания Минобороны

Второй Западный окружной военной суд приговорил к семи годам лишения свободы 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны. Об этом сообщили Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственный комитет.

Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта и участии в деятельности террористической организации.

По информации ФСБ, несовершеннолетний 2011 года рождения через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации.

По его указанию подросток провел разведку объектов нападения и изготовил три бутылки с зажигательной смесью, однако был задержан.

Как уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК по Тверской области, приговором суда 14-летнему жителю Вышнего Волочка назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В прокуратуре Тверской области рассказали, что подросток в мае 2025 года стал участником террористической организации, созданной представителями спецслужб Украины и ВСУ.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, молодой человек попытался совершить поджог здания военкомата, однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области.