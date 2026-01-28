Суд арестовал мужчину за изнасилование 13-летней девочки в Москве

Суд отправил в СИЗО москвича, который изнасиловал 13-летнюю девочку в квартире дома на Нижней Первомайской улице в столице. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

© Вечерняя Москва

— С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина совершил преступление 22 января. Он встретился с юной москвичкой в квартире, где напал на нее и изнасиловал. После этого девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого задержали. Следователи продолжают расследование.

Ранее суд вынес приговор другому мужчине за изнасилование 14-летней девочки около дома в Загорьевском проезде. Он также угрожал убить потерпевшую. Изнасиловав девочку, злоумышленник ограбил жертву. Его отправили в колонию на 12 лет.