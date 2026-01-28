Мужчина убил заложницу в Иркутске

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска выясняют обстоятельства инцидента в микрорайоне Радужный, который привел к гибели местной жительницы.

По предварительной информации, в ночь на 28 января 2026 года мужчина в течение нескольких часов незаконно удерживал в квартире знакомую своей бывшей возлюбленной. К сожалению, ситуация закончилась смертью женщины, передает "КП-Иркутск".

На данный момент подозреваемый уже задержан и находится под стражей. Следственной группе предстоит провести ряд экспертиз, чтобы восстановить точную хронологию событий и определить мотивы действий фигуранта.

