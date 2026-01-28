Возобновлено дело в отношении певца Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии

Судья в Лос-Анджелесе возобновил рассмотрение иска к звезде хэви-метала Мэрилина Мэнсона в соответствии с новым законом, позволяющим рассматривать в суде старые дела о сексуальном насилии.

Иск, поданный в мае 2021 года бывшей помощницей музыканта, был отклонен в декабре, поскольку он превысил срок исковой давности - максимальный срок для возбуждения судебного разбирательства после того, как произошли соответствующие события, пишет The Guardian.

Но истица Эшли Уолтерс попросила суд пересмотреть ее дело в январе, когда новый закон установил двухлетний срок для рассмотрения дел о сексуальном насилии, который, согласно закону, уже истек.

Иск был принят тем же судьей верховного суда Лос-Анджелеса, который отклонил его месяцем ранее.

“Я внимательно изучил это дело”, - сказал судья Стив Кокран на слушании в понедельник.

Уолтерс утверждает, что рокер подвергал ее сексуальному насилию, когда она работала на его лейбл Manson Records в период с 2010-го по 2011 год.

Женщина также утверждает, что Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Хью Уорнер, хвастался тем, что насиловал женщин, и даже показал ей видео, на котором он издевается над несовершеннолетней девочкой.

Адвокат Мэнсона Говард Кинг заявил, что судебный процесс не состоится.

“Несмотря на то что мисс Уолтерс подала несколько не относящихся к делу заявлений о так называемых домогательствах на рабочем месте, у нее нет ожидающих рассмотрения заявлений о сексуальном насилии, как это определено в Уголовном кодексе, как того требует новый закон, и в соответствии с постановлением суда ей не разрешено подавать новые заявления”, - говорится в заявлении Кинга, направленном в суд. Об этом сообщает Agence France-Presse.

“Неоспоримым фактом является то, что мистер Уорнер никогда не совершал сексуальных домогательств”, - добавил адвокат.

На протяжении многих лет несколько женщин обвиняли 57-летнего Мэнсона в сексуальных домогательствах, в том числе актриса сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко и актриса из "Мира Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд.

Бьянко подала в суд на Мэнсона по делу, которое было урегулировано, в то время как Мэнсон подал в суд на Вуд за клевету, обвинив ее и еще одну женщину в фабрикации обвинений против него и убеждении других сделать то же самое. Затем судья отклонил значительную часть иска, прежде чем Мэнсон согласился отказаться от него и оплатить адвокатские гонорары Вуд, пишет The Guardian.

Еще одно дело Мэнсона, связанное с обвинениями в сексуальном насилии и бытовом насилии в период с 2009-го по 2011 год, было прекращено в январе 2025 года после многолетнего расследования, опять же из-за того, что оно вышло за рамки срока давности.

В прошлом году первый концерт в Великобритании в рамках его тура One Assassination Under God был отменен из-за давления со стороны предвыборных групп и члена парламента, указывает The Guardian.