Выросло число погибших в США из-за снежной бури

Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 51, ранее сообщалось о 42 жертвах непогоды.

Среди погибших - трое детей в Техасе, провалившихся под лёд. !0 погибших обнаружили на улицах Нью-Йорка, что ставит под сомнение адекватность действий городской администрации в условиях чрезвычайной ситуации.

400 тысяч домов остаются без электричества, свыше половины отключений зафиксированы в штатах Теннесси и Миссисипи. Из-за ледяного дождя сломались ветки деревьев и линии электропередачи.

В общей сложности снежная буря затронула более 200 миллионов человек. В настоящий момент глубина снежного покрова составляет 30 сантиметров. Движение транспорта остановлено, рейсы отменены, школы закрыты.

Согласно прогнозу, к выходным ожидается усиление арктического фронта – идет новый зимний шторм.