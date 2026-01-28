Жене экс-президента Южной Кореи вынесли приговор за взятки

В среду 28 января Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи к 1 году и 8 месяцам лишения свободы, признав ее виновной лишь по одному из трех пунктов обвинения. Суд установил, что она получила дорогостоящие предметы роскоши от представителей "Церкви объединения" в обмен на содействие в решении вопросов, представлявших интерес для религиозной организации. При этом по двум наиболее резонансным эпизодам - участию в манипуляциях с акциями и незаконному финансированию политической деятельности - Ким Гон Хи была оправдана. В итоге приговор оказался значительно мягче позиции обвинения, настаивавшего на 15 годах тюрьмы. При этом Ким Гон Хи и ее муж экс-президент Юн Сок Ёль уже вошли в историю страны, став первой в Южной Корее бывшей "первой парой", которая получила реальные тюремные сроки. Юн, напомним, уже приговорен к 5 годам тюрьмы по одному из обвинений и ждет вердикта по семи другим. Весь судебный процесс транслировался в прямом эфире в связи с его общественной важностью.

© Российская Газета

Как следует из итогового вердикта, суд пришел к выводу, что в 2022 году Ким Гон Хи через посредников получила от представителей Церкви объединения ценности на сумму около 80 млн вон, включая дорогое ожерелье бренда Graff. Эти подарки, как указал суд, передавались не в частном порядке, а в связке с конкретными просьбами и ожиданием содействия со стороны первой леди.

В мотивировочной части приговора председательствующий судья У Ин Сон подчеркнул, что подсудимая "использовала свое общественное положение как средство извлечения личной выгоды" и "не смогла отвергнуть получение высококлассных предметов роскоши, сосредоточившись на личном украшательстве". Поскольку часть полученных предметов не подлежала физической конфискации, суд постановил взыскать с нее 12 млн 815 тыс. вон (около 8500 долларов), а также конфисковать одно из ранее изъятых украшений.

В то же время суд не признал доказанными два других обвинения, которые на протяжении нескольких лет формировали общественный образ дела. По эпизоду с компанией "Deutsche Motors", где Ким Гон Хи обвинялась в участии в манипуляциях с акциями в 2010-2012 годах и получении незаконной прибыли в размере около 810 млн вон, суд указал на отсутствие доказательств ее прямого умысла и координации действий, необходимых для признания состава преступления по Закону о рынке капитала.

Аналогичную позицию суд занял и по делу о нарушении Закона о политических фондах. Следствие утверждало, что в 2021-2022 годах Ким Гон Хи совместно с занимавшим тогда пост президента Юн Сок Ёлем получала от политтехнолога Мён Тхэ Гюна результаты платных социологических опросов - всего 58 раз на сумму около 270 млн вон. Однако суд пришел к выводу, что представленные материалы не доказывают незаконный характер этих действий.

Другие фигуранты дела также понесли наказание. Ключевой посредник в передаче подарков от "Церкви объединения", так называемый "шаман Кончжин" Чон Сон Бэ, был признан виновным в незаконном посредничестве и получении выгоды. Суд счел доказанным, что именно он организовывал передачу ценностей первой леди и увязывал их с просьбами религиозной организации.

Представители "Церкви объединения", участвовавшие в передаче подарков, также были признаны виновными в даче взятки. Им назначены реальные сроки лишения свободы и штрафы, размеры которых суд связал с объемом переданных ценностей и характером попыток влияния на принятие решений. Точные виды наказания станут известны позже.

Политтехнолог Мён Тхэ Гюн, фигурировавший в эпизоде с социологическими опросами, по делу Ким Гон Хи был оправдан, однако остается участником других расследований, не связанных напрямую с данным приговором.

В целом, приговор специальной прокурорской группы оказался далек от ожидаемого. Обвинение требовало для Ким Гон Хи 15 лет лишения свободы, штраф в 2 млрд вон и конфискацию имущества почти на 950 млн вон. Суд же ограничился признанием вины по одному эпизоду, подчеркнув, однако, что даже этот приговор носит принципиальный характер.

Это первый случай в политической истории Южной Кореи, когда реальный тюремный срок получили и бывший президент страны, и его супруга. Ранее Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам лишения свободы по одному из уголовных дел.