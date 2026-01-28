Россиянин похитил, а затем задушил сотрудницу благотворительного фонда

В Иркутске произошло жестокое убийство, ставшее продолжением истории домашнего насилия. Мужчина, несколько месяцев избивавший свою супругу и издевавшийся над их семилетним сыном, взял в заложники другую женщину и задушил ее, несмотря на многочасовые переговоры со спецслужбами. Подробностями трагедии делится Telegram-канал Babr Mash.

Ранее благотворительному фонду «Оберег» удалось помочь первой семье агрессора. Жену с ребенком спрятали и обеспечили защиту. Однако мужчина не остановился. Накануне вечером он напал на другую подопечную фонда (предположительно, подругу своей бывшей жены) возле остановки и насильно увел ее в квартиру в микрорайоне Радужный.

На место происшествия немедленно выехали экстренные службы и бойцы Росгвардии. Переговоры с преступником продолжались несколько часов, но не увенчались успехом. Около половины третьего ночи он убил женщину. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей, которых временно передали на попечение бабушке.