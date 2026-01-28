Суд вынес приговор бывшей первой леди Южной Кореи

Суд первой инстанции приговорил бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи к 1 году 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства. Трансляцию судебного заседания вел телеканал YTN.

Группа специального прокурора предъявила ей три основных обвинения, по двум она признана невиновной. Ким Гон Хи обвиняли в манипулировании стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера. Согласно версии следствия, в результате махинаций она якобы получила прибыль в размере 810 млн вон ($564 тыс.). По этому обвинению суд признал Ким Гон Хи невиновной.

Помимо этого, прокуратура вменяла ей несоблюдение правил финансирования политических кампаний из-за бесплатных социальных опросов, проведенных в интересах Ким Гон Хи и ее мужа перед выборами. Суд счел, что доказательств нарушения закона нет.

Ким Гон Хи признали виновной в нарушении антикоррупционного законодательства из-за получения дорогих подарков - сумочек и ожерелья - от Церкви объединения на 80 млн вон (примерно $56 тыс.). По делу возможна апелляция. Судебная система по уголовным делам в Южной Корее состоит из трех уровней.

Обвинение суммарно запросило по этому делу для Ким Гон Хи 15 лет лишения свободы. Бывшая первая леди находится в СИЗО с августа. Впервые в истории Республики Корея президентская чета была приговорена к лишению свободы. Ранее суд первой инстанции признал экс-президента Юн Сок Ёля виновным по делу о препятствовании аресту, отправив его в тюрьму на 5 лет.