Возобновлено расследования убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми

Следственные органы возобновили расследование уголовного дела о громком убийстве Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются три его родные дочери — Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян. Об этом «МК» сообщил адвокат потерпевших, представляющий интересы родственников погибшего, Георгий Чугуашвили.

Речь идет об основном уголовном деле, возбужденном после трагических событий 2018 года, когда три сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца в квартире дома на Алтуфьевском шоссе. Расследование сопровождалось широким общественным резонансом. Тогда следствие указало в обвинительном заключении мотив, связанный с якобы длительным насилием со стороны Михаила Хачатуряна. Родственники погибшего с такой трактовкой не согласились и оспорили выводы следствия. В частности, они отказались от прекращения уголовного преследования в отношении Михаила Хачатуряна по нереабилитирующим основаниям и добились отдельного рассмотрения материалов, касающихся обвинений в насилии.

Впоследствии это дело рассматривалось отдельно, а расследование дела об убийстве было приостановлено. В итоге суд признал Михаила Хачатуряна виновным в совершении насильственных действий - как отмечал Чугуашвили, с весьма странным решением. Например, в одном из эпизодов, вмененных покойному, имеет место формулировка «в один из дней 2017 года», что по мнению адвоката недопустимо так как точная дата события должна быть установлена.

Тем не менее, уголовное преследование Михаила Хачатуряна все-таки было прекращено в связи с его смертью.

Как только постановление вступило в законную силу, расследование основного дела об убийстве было возобновлено. В настоящее время по нему вновь проводятся активные следственные действия.

«Уже начались допросы свидетелей. Следствие работает в рамках основного уголовного дела. После завершения всех процессуальных действий материалы будут направлены в прокуратуру, а затем — в суд для рассмотрения по существу. Несмотря на это потерпевшие обжаловали решение о признании виновным Михаила Хачатуряна, мы будем добиваться его реабилитации», — пояснил адвокат.

В рамках данного дела потерпевшими признаны родственники Михаила Хачатуряна. Сестры Хачатурян по-прежнему проходят в статусе обвиняемых. Теперь, с учетом приговора в отношении их отца, они имеют все основания на снисхождение.