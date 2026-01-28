Китайские туристы попали в смертельную аварию на озере Байкал

На озере Байкал произошло серьезное ДТП с участием иностранных туристов. Внедорожник УАЗ, в котором находились граждане Китая, провалился в ледовую расщелину и перевернулся в Ольхонском районе. По данным SHOT, это случилось в километре от поселка Хужир на Малом Море.

© mk.ru

По предварительной информации, в результате аварии погибла одна из туристок. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и следственных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящее время детали аварии уточняются.