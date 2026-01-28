Пять человек погибли при крушении самолета в Индии

В Индии потерпел крушение небольшой самолет, в результате погибли пять человек. Об этом сообщает NDTV.

Воздушное судно вылетело из Мумбаи около 8 утра и разбилось при попытке посадки недалеко от аэропорта Барамати примерно через 45 минут после взлета. Самолет упал вблизи аэродрома, спасти находившихся на борту не удалось.

Среди погибших — глава партии NCP и заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, а также его сотрудники службы безопасности и пилот. По данным СМИ, в этот день Павар должен был принять участие в четырех важных общественных встречах в преддверии выборов в местные органы власти.

На кадрах с места происшествия видны огонь и густой дым, сильно поврежденные обломки самолета и машины скорой помощи, которые доставляли пострадавших в ближайшие больницы. Главное управление гражданской авиации Индии заявило, что все пять человек, находившихся на борту, погибли в результате катастрофы, передает телеканал.

23 декабря в Турции в результате крушения частного самолета Falcon 50 погибли все находившиеся на борту. Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна, разбросанные на большой территории. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.