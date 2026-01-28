На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке в среду, 28 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:14 по местному времени (12:14 мск). Их эпицентр располагался в 178 километрах к юго-востоку от Вилючинска, где проживает около 25 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой семь километров. Пепловый шлейф при этом растянулся на 110 километров западнее вулкана.