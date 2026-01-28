Трое детей и двое взрослых сгорели заживо в российском регионе

Трое детей и двое взрослых сгорели заживо в Якутии. Об их смерти сообщает управление МЧС по региону в Telegram.

Как рассказали спасатели, возгорание произошло в селе Нюрбачан Нюрбинского района. Бригаде пожарных удалось оперативно прибыть на место пожара, но частный жилой дом был охвачен огнем по всей площади.

«Дознаватели МЧС России предварительной причиной пожара установили короткое замыкание электропроводки», — подытожили в МЧС.

