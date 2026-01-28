Тюремщица попала за решетку за интим с заключенным в комнате для молитв

В Великобритании суд вынес приговор сотруднице тюрьмы, которая состояла в интимных отношениях сразу с двумя осужденными. Об этом сообщает местное СМИ.

Фигуранткой дела стала 23-летняя надзирательница Изабель Дейл. Следствие установило, что она поддерживала отношения с 33-летним Шахидом Шарифом, отбывавшим наказание за участие в ограблении, а также с 28-летним Коннором Мани, осужденным после дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб его знакомый.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дейл и Шариф вступали в интимную связь на территории исправительного учреждения, в том числе в комнате для молитв. Помимо этого, сотрудница тюрьмы была вовлечена в незаконную деятельность в интересах заключенного: она участвовала в передаче наркотиков и пронесла в учреждение мобильный телефон.

В контрабандной схеме, как установил суд, ей помогала еще одна сотрудница тюрьмы — 27-летняя Лилея Саллис.

По итогам рассмотрения дела Изабель Дейл приговорили к 3,5 года лишения свободы. Саллис получила 2,5 года тюрьмы. Шахиду Шарифу суд дополнительно увеличил срок наказания на 2 года и 3 месяца.