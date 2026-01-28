Посольство РФ прокомментировало задержание двух россиянок в США

Посольство России в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их якобы несанкционированного въезда на территорию военной базы.

«По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Кэмп Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

В посольстве добавили, что в настоящее время россиянки находятся в местном депортационном центре и ожидают репатриации.

Ранее сообщалось, что в США задержали двух россиянок, которые путешествовали в Сан-Диего и при поиске Макдоналдса случайно оказались на американской военной базе Кэмп-Пендлтон.

Живущие неподалёку от военной базы Кэмп-Пендлтон в США россияне в разговоре с RT усомнились, что девушек могли задержать просто за проезд по её территории.