ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN

Вологодское управление ФАС применило на практике запрет на рекламу сервисов, которые помогают обходить блокировки сайтов (VPN), сообщают «Ведомости», ссылаясь на решение ведомства.

Регулятор посчитал, что владелец Telegram-канала нарушил закон, просто разместив в своём блоге ссылки на VPN-сервисы.

Дело начали после рассмотрения заявления Центра по противодействию экстремизму местного отдела МВД.

Похожее дело уже завели и в Хабаровском крае: там в бизнес-аккаунте WhatsApp* нашли каталог со ссылкой на Telegram-бота, предлагающего доступ к VPN.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.