«Ведомости»: ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN
Вологодское управление ФАС применило на практике запрет на рекламу сервисов, которые помогают обходить блокировки сайтов (VPN), сообщают «Ведомости», ссылаясь на решение ведомства.
Регулятор посчитал, что владелец Telegram-канала нарушил закон, просто разместив в своём блоге ссылки на VPN-сервисы.
Дело начали после рассмотрения заявления Центра по противодействию экстремизму местного отдела МВД.
Похожее дело уже завели и в Хабаровском крае: там в бизнес-аккаунте WhatsApp* нашли каталог со ссылкой на Telegram-бота, предлагающего доступ к VPN.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.