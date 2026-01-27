«Ведомости»: ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN

RT на русском

Вологодское управление ФАС применило на практике запрет на рекламу сервисов, которые помогают обходить блокировки сайтов (VPN), сообщают «Ведомости», ссылаясь на решение ведомства.

Регулятор посчитал, что владелец Telegram-канала нарушил закон, просто разместив в своём блоге ссылки на VPN-сервисы.

Дело начали после рассмотрения заявления Центра по противодействию экстремизму местного отдела МВД.

Похожее дело уже завели и в Хабаровском крае: там в бизнес-аккаунте WhatsApp* нашли каталог со ссылкой на Telegram-бота, предлагающего доступ к VPN.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.