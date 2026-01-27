Самолет NASA совершил экстренную посадку, начался пожар
В Техасе совершил экстренную посадку самолет NASA WB-57 — из-за неисправности шасси при приземлении начался пожар. Об это сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в результате приземления летчик выжил, но ему понадобилась госпитализация. Из-за неполадок самолету пришлось приземляться прямо на корпус — в результате из-под самолета стали лететь искры и начался пожар. Причины неполадки пока не установлены.
Самолет NASA WB-57 используется для научных исследовательских миссий в районе земной атмосферы.
