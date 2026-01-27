Заработок на OnlyFans поставил модель из России под угрозу колонии

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об изготовлении порнографии в отношении 25-летней модели OnlyFans. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, на протяжении пяти лет девушка зарабатывала на своих откровенных фотографиях и видео. Отснятый материал она продавала через зарубежные сервисы и собственный канал в мессенджере Telegram. Полицейские допросили модель 26 января, после чего откровенный контент на ее каналах перестал появляться.

Сейчас девушке грозит до шести лет колонии по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. При обыске в ее доме силовики изъяли ноутбук, телефон, секс-игрушки и банковскую карту. Суд отпустил модель под подписку о невыезде.

Незадолго до задержания девушка хвасталась большими заработками и показывала свой счет с 20 тысячами долларов. За последние два года она отдыхала на Бали, Мальдивах и в ЮАР.

Ранее сообщалось, что в Кирове суд рассмотрит дело в отношении 25-летней беременной вебкам-модели за распространение порнографического контента.